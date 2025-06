Inzaghi | Il cammino è appena iniziato! Orgoglioso del club

Simone Inzaghi, orgoglioso del suo percorso con l’Al Hilal, ha commentato con entusiasmo la vittoria al Mondiale per Club che gli ha aperto le porte agli ottavi di finale. Con determinazione e passione, il tecnico piacentino ha sottolineato come questo sia solo l’inizio di un viaggio che lo vede già proiettato verso nuovi traguardi, magari già contro l’Inter. «L’obiettivo era essere tra le…»

Simone Inzaghi, a margine della vittoria al Mondiale per Club che gli ha permesso di passare agli ottavi di finale, ha commentato il suo cammino in sala stampa. VIAGGIO – Simone Inzaghi, attuale tecnico dell’ Al Hilal, è tornato a parlare in conferenza stampa dopo aver strappato il pass per gli ottavi del Mondiale per Club. Queste le parole del tecnico piacentino c he potrebbe ritrovare l’Inter da avversaria: «L’obiettivo era essere tra le migliori al mondo. Non era semplice, ma il gruppo è stato unito. Non siamo qui solo per partecipare, ma siamo venuto per giocarci il Mondiale e volevamo arrivare a questa fase. 🔗 Leggi su Inter-news.it