Inzaghi esulta per il passaggio del turno | Al Hilal tra i migliori club al Mondo Sfida al Manchester City? Ecco il nostro obiettivo

Le parole di Simone Inzaghi, ex allenatore dell'Inter, sul passaggio del turno ottenuto con l'Al Hilal al Mondiale per Club. Tutti i dettagli. Simone Inzaghi, ex allenatore dell' Inter, ha parlato in conferenza stampa dopo la vittoria contro il Pachuca che ha consegnato al suo Al Hilal gli ottavi di finale del Mondiale per Club. PASSAGGIO DEL TURNO – « Il nostro obiettivo era essere tra le migliori squadre al Mondo. Non era semplice, ma il gruppo è stato unito, ha combattuto in tutte e tre le partite per un grande risultato. Non siamo venuti qui solo per partecipare: siamo venuti per giocare un Mondiale e volevamo arrivare a questa fase».