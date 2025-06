Investito in bicicletta da un pirata della strada di 22 anni senza patente

Un incidente sulla vivace Piazza Portanova ha coinvolto un giovane di 22 anni senza patente, che ha investito un ciclista, scatenando preoccupazione e attenzione tra passanti e forze dell’ordine. Nel frattempo, la Polizia Municipale intervenuta in zona ha sanzionato il responsabile di un’occupazione abusiva di spazi di parcheggio e per pubblicità non autorizzata, dimostrando l’impegno a tutelare ordine e sicurezza urbana. La vicenda si arricchisce di dettagli che approfondiscono il quadro della sicurezza cittadina.

Gli agenti della Polizia Municipale sono intervenuti in zona Piazza Portanova per il controllo di un parcheggio il cui responsabile è stato sanzionato in quanto collocava sullo spazio antistante l’attività diversi veicoli appartenenti ai clienti. E' stato sanzionato, inoltre, per pubblicità non. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

