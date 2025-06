Investito e ucciso l' ennesimo gattino in via Tenente Farina a Coperchia | lettera al sindaco di Pellezzano

È atroce constatare come ogni giorno via Tenente Farina a Coperchia si trasformi in un campo di battaglia per gli animali innocenti, vittime di incidenti stradali. Da oltre cinque mesi, gli animalisti locali si dedicano con passione al recupero e alla sepoltura di gatti investiti, sperando in un intervento risolutivo da parte dell’amministrazione comunale. È giunto il momento che il Comune prenda coscienza di questa emergenza e agisca con urgenza per proteggere queste vite fragili.

E' da circa 5 mesi che gli animalisti recuperano gatti investiti e ne seppelliscono, purtroppo, altri falciati dalle auto in corsa, su via Tenente Farina, a Coperchia di Pellezzano. Innumerevoli le segnalazioni e gli appelli al sindaco Francesco Morra affinchè prenda provvedimenti urgenti per. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

In questa notizia si parla di: tenente - farina - coperchia - sindaco

Strada killer a Coperchia: ennesimo gattino investito in via Tenente Farina; Incidente a Pellezzano, scooter contro palo: l'ultimo giorno di Ilaria e Nicholas; PELLEZZANO SICURA, INSTALLATI TRE DISSUASORI DI VELOCITÀ –.