Inutile dolcezza | il nuovo singolo di Alma è una carezza che lascia il segno

Alma ritorna a toccare le corde più profonde dell'anima con il suo nuovo singolo, "Inutile dolcezza", in uscita venerdì 27 giugno 2025. Un brano che fonde sonorità leggere e coinvolgenti con un cuore pulsante di malinconia e verità emotive, come una carezza che lascia il segno. La sua musica si conferma ancora una volta un viaggio autentico tra emozioni intense e riflessioni sincere. La musica di Alma continua a sorprenderci, diventando un vero e proprio rifugio per chi ascolta.

Alma torna a far vibrare le corde dell’anima con Inutile dolcezza, il suo nuovo singolo, "Inutile dolcezza", in uscita venerdì 27 giugno 2025. Un brano che si presenta con sonorità leggere e accattivanti, ma che nasconde – e forse rivela – un cuore pieno di malinconia e verità emotive. La. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

In questa notizia si parla di: inutile - dolcezza - singolo - alma

“Inutile dolcezza”, il nuovo singolo di Alma è una carezza che lascia il segno; SVOD, il trasporto pubblico a chiamata che rivoluziona la mobilità nella provincia di Brindisi; Torna Coreutica, undicesima edizione.

"Inutile dolcezza": il nuovo singolo di Alma è una carezza che lascia il segno - Dal 27 giugno il brano che unisce leggerezza e profondità: una riflessione malinconica sull’amore, tra fragilità e memoria ... Riporta brindisireport.it