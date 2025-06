Intesa a 27 su dogane arriva tassa su pacchetti e-commerce

L'Unione Europea si appresta a rivoluzionare il mondo dell'e-commerce con una nuova riforma doganale, approvata dagli ambasciatori dei 27 paesi membri. Al centro delle novità , una tassa di gestione per i pacchetti in ingresso, volta a rafforzare i controlli e semplificare le procedure. Questa evoluzione apre scenari sorprendenti per consumatori e venditori: scopriamo insieme cosa cambia e quali impatti avrà sul mercato digitale europeo.

Via libera dagli ambasciatori dei 27 Paesi Ue a un mandato negoziale parziale al Consiglio Ue sulla riforma dell'Unione doganale. Il nuovo quadro apre alla possibilità di una tassa di gestione Ue sui colli venduti con l' e-commerce in ingresso nell'Unione. Al centro della riforma, l'introduzione di una piattaforma doganale unica e una nuova autorità europea, con l'obiettivo di rafforzare i controlli, alleggerire gli oneri amministrativi e garantire una concorrenza più equa. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Intesa a 27 su dogane, arriva tassa su pacchetti e-commerce

In questa notizia si parla di: tassa - commerce - intesa - dogane

Una tassa di 2 euro sui piccoli pacchi, l’Ue prepara la stangata per i colossi cinesi dell’e-commerce - L’UE si prepara a imporre una tassa di 2 euro sui piccoli pacchi inbound, colpendo i giganti cinesi come Temu e Shein.

Intesa a 27 su dogane, arriva tassa su pacchetti e-commerce; La Svizzera prova a fermare i frontalieri della spesa.

Intesa a 27 su dogane, arriva tassa su pacchetti e-commerce - BRUXELLES, 27 GIU – Via libera dagli ambasciatori dei 27 Paesi Ue a un mandato negoziale parziale al Consiglio Ue sulla riforma dell’Unione doganale. Lo riporta lasicilia.it

Pacchi extra Ue, la tassa di 2 euro resta in sospeso - Varsavia propone di rinviare la decisione per evitare che i dettagli sensibili ostacolino i negoziati sulla riforma doganale ... italiaoggi.it scrive