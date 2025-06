Intervenuto per primo non ha colpe Le ultime ore di del bagnino Matteo Formenti prima del suicidio

Le ultime ore di Matteo Formenti, il bagnino morto presumibilmente suicida dopo la tragica perdita di un bambino, hanno riacceso il dibattito sulla sua colpevolezza. Testimonianze dei colleghi evidenziano come lui fosse intervenuto prontamente e senza colpe, lasciando emergere un quadro complesso e doloroso. Questa vicenda solleva interrogativi sulla gestione delle emozioni e sul supporto psicologico per chi affronta tragedie improvvise. La verità , ancora tutta da chiarire, potrebbe risiedere nelle sfumature più profonde di questa tragedia.

Le sue eventuali colpe erano tutte da accertare. Non è ancora chiaro se, e in che misura, Matteo Formenti fosse responsabile della morte di Michael Consolandi, il bambino di 4 anni trovato esanime lo scorso venerdì in una piscina dell'ac

