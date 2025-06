Intervento salvavita del 118 su un paziente obeso con patologie multiple | Siete angeli lo avete trattato con amore

Siete angeli. Questa è la parole che una cittadina di Manfredonia ha usato per ringraziare gli operatori del 118 intervenuti questa mattina. Con dedizione e professionalità, hanno salvato un uomo obeso con patologie multiple, trovato riverso a terra in casa. La loro attenzione amorevole e il tempestivo intervento hanno fatto la differenza, dimostrando ancora una volta come il cuore e la competenza possano davvero cambiare le sorti di una vita.

