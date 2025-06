Intervento dei Nas a Maiori gravi irregolarità igieniche | chiusa l’area colazioni di un B&B

Un'azione decisa dei Carabinieri del NAS a Maiori mette in luce gravi irregolarità igieniche in un B&B del centro storico. L’ispezione, condotta con rigorosa attenzione, ha portato alla chiusura immediata dell’area dedicata alle colazioni per tutelare la sicurezza degli ospiti. Questa operazione evidenzia l’importanza di standard sanitari elevati nel settore ricettivo. La sicurezza dei clienti deve sempre essere prioritaria: continueremo a monitorare e garantire il rispetto delle norme.

Intervento dei carabinieri del Nas nel centro storico di Maiori. I militari sono intervenuti in una struttura ricettiva extralberghiera dove, a seguito di un’ispezione mirata, hanno imposto lo stop immediato all’area destinata alla preparazione delle colazioni. L'intervento Nel locale. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

In questa notizia si parla di: intervento - maiori - area - colazioni

Maiori, sequestro spiaggia libera dell’arenile a San Francesco: nuove analisi per la riapertura - Il Mattino - A Maiori resta interdetto il tratto di spiaggia libera in località San Francesco nei pressi del porto turistico. Scrive ilmattino.it

Bonifica del torrente Reghinna: a Maiori intervento da 3,9 milioni a 70 anni dall'alluvione - Il Mattino - E lì, dove il terreno si alzò di ben 40 metri, sotto una coltre di pietrame, estendendo ... Come scrive ilmattino.it