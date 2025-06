Intercettazioni, la denuncia di Potere al popolo, Fanpage e Mediterranea arriva in Senato.

Nel cuore del Senato, una conferenza stampa ha acceso i riflettori su intercettazioni e indagini che coinvolgono figure di spicco come Potere al Popolo, Meditterranea e altre realtà. Il motivo? Chiedere chiarezza e responsabilità su chi, nei mesi passati, è stato oggetto di misteriosi controlli e accertamenti. Due domande fondamentali emergono: chi è stato e perché? La risposta potrebbe rivoluzionare il panorama politico e sociale italiano.

Chi è stato e perchè? Sono le due domande rivolte al governo (e non solo) da chi è stato oggetto nei mesi passati di intercettazioni e indagini avvolte nel mistero, nel corso di una conferenza stampa al Senato. Presenti, in sala Nassiriya, oltre al senatore di Avs, Peppe de Cristofaro che ha promosso la conferenza anche gli esponenti di Potere al Popolo Giuliano Granato, il parroco di bordo della Ong Meditterranea Save Humans Don Mattia Ferrari, il giornalista di Fanpage Ciro Pellegrino. Tutti intercettati da agenti dell’antiterrorismo: “Siamo un partito politico che partecipa alle elezioni – denuncia Giuliano Granato – e scopriamo che cinque agenti, non uno ma cinque, sono stati infiltrati a Roma, Napoli, Milano, Bologna nella nostra organizzazione. 🔗 Leggi su Lapresse.it