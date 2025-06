Inter Urawa Red Diamonds il dato sul possesso palla nerazzurro è il più alto del torneo | i dettagli

L’Inter Urawa Red Diamonds si distingue per il possesso palla, con un incredibile 232%, il dato più alto del torneo durante la fase a gironi. Un dato sorprendente che testimonia il predominio nerazzurro in campo nelle prime tre partite, culminato nella vittoria all’ultimo respiro contro i giapponesi. La prima vittoria del 2025/26, firmata da Carboni all’ultimo secondo, segna un inizio promettente: ma cosa ci riserva il futuro?

di Tommaso Digiammartino Inter Urawa Red Diamonds, il dato sul possesso palla nerazzurro è il più alto della fase a gironi. Tutti i numeri e i dati delle prime tre partite. La prima vittoria del 202526 dell’ Inter è stata quella registrata sabato scorso contro l’Urawa Red Diamonds. I nerazzurri sono riusciti a vincere solo al 92? grazie alla rete allo scadere di Valenin Carboni. Un successo che potrebbe sembrare striminzito, soprattutto se relazionato all ‘incredibile dato sul possesso palla. La squadra di Chivu, infatti, ha concluso la partita con addirittura l’80% di possesso complessivo. È il dato più alto registrato nella fase a girone del Mondiale per Club, davanti anche al Manchester City, che contro la Juventus ha fatto registrare il 74% del possesso palla. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Inter Urawa Red Diamonds, il dato sul possesso palla nerazzurro è il più alto del torneo: i dettagli

In questa notizia si parla di: urawa - diamonds - inter - dato

Urawa Red Diamonds-Monterrey LIVE 0-3: dominio messicano, Sergio Ramos e co. al momento qualificati e primi - Urawa Red Diamonds e Monterrey si affrontano nello spettacolare scenario del Rose Bowl di Pasadena, decisivi per la terza giornata del Mondiale per Club.

«L’Inter non esultava veramente da 46 giorni, dalla rete di Acerbi al 93’ contro il Barcellona: anche qui, come allora, un mancino che segna col piede destro sui titoli di coda. » La partita con l’Urawa Red Diamonds rischiava di trasformarsi in una brutta storia d Vai su Facebook

Spettatori Mondiale per Club, per Inter-Urawa Red Diamonds poco più di 25mila persone a Seattle; FINALE Inter-Urawa 2-1: Carboni subentra e ribalta i giapponesi al 92'!; Spettatori Mondiale per Club, per Inter-Urawa Red Diamonds poco più di 25mila persone a Seattle.

Urawa Red Diamonds-Monterrey LIVE - Monterrey è una gara valida per la terza e ultima giornata della fase a gironi del Mondiale per Club. Scrive msn.com

Urawa Red Diamonds-Monterrey: formazioni, dove vederla in tv e streaming - Urawa Red Diamonds e Monterrey si affrontano nella terza e ultima giornata della fase a gironi del Mondiale per Club. Segnala calciomercato.com