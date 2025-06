Inter U23 svelata l’organizzazione della nuova squadra nerazzurra | i nomi e le date per il ritiro

Redazione Inter U23 svela i dettagli dell'organizzazione della nuova squadra nerazzurra: nomi, date e il ritiro che segneranno l’inizio di un emozionante cammino nel campionato di Serie C. I giovani talenti si preparano ad affrontare questa sfida con entusiasmo e determinazione, consapevoli che questa avventura rappresenta un’importante opportunità di crescita e visibilità. Dopo i primi giorni di allenamenti, il percorso della squadra Under 23 entra nel vivo, promettendo emozioni e successi all’orizzonte.

Inter U23, le ultime sull’organizzazione della nuova seconda squadra nerazzurra che si prepara ad affrontare il campionato di Serie C. L’ Inter è pronta a dare ufficialmente il via alla sua nuova avventura nel campionato di Serie C con la neonata squadra Under 23. Il raduno è fissato per il 14 luglio, quando i giovani nerazzurri si ritroveranno ad Appiano Gentile per una prima fase di allenamento e test fisici. Dopo i primi giorni, la squadra si sposterà in ritiro a Brunico, dove proseguirà la preparazione in vista dell’esordio ufficiale. Alla guida tecnica ci sarà Stefano Vecchi, profilo già noto e apprezzato nell’ambiente interista per i suoi trascorsi con la Primavera. 🔗 Leggi su Internews24.com