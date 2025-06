Inter Stramaccioni | Pio Esposito ricorda Toni

L’Inter di oggi si trova a un bivio emozionante, e Andrea Stramaccioni, ex allenatore e ora commentatore sportivo, analizza con passione il percorso recente del club nerazzurro. Dopo aver superato gli ottavi di finale del Mondiale per Club, l’attenzione si sposta verso il futuro, con Pio Esposito che richiama l’immagine di Toni, simbolo di talento e determinazione. Scopriamo cosa ha detto l’esperto su questa fase cruciale della squadra.

L’ex allenatore dell’Inter – e ora commentatore sportivo – Andrea Stramaccioni in una lunga intervista a La Gazzetta dello Sport ha parlato del momento dell’ Inter. Dopo il passaggio agli ottavi di finale del Mondiale per Club, il club nerazzurro sembra aver scacciato i cattivi pensieri e si sta concentrando sul futuro. L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it © Ilprimatonazionale.it - Inter, Stramaccioni: “Pio Esposito ricorda Toni”

