Inter Stramaccioni esalta Pio Esposito | Mi ricorda il primo Toni Chivu ha questo merito

Andrea Stramaccioni, ex allenatore e opinionista, non ha risparmiato parole di ammirazione per Pio Esposito, sottolineando come il suo impatto all'Inter ricordi il talento precoce di Toni Chivu. Con la sua maturità e determinazione, Esposito si distingue nel panorama calcistico, dimostrando che il valore non si misura solo con l’età . E questa similitudine ci fa riflettere: il giovane può essere anche un campione pronto a lasciare il segno.

Le parole di Andrea Stramaccioni, allenatore e opinionista Tv, sull'impatto di Pio Esposito nell'Inter. Tutti i dettagli in merito Andrea Stramaccioni ha parlato a La Gazzetta dello Sport dell'impatto di Pio Esposito sull'Inter dopo l'arrivo di Cristian Chivu. PIO ESPOSITO – «Basta con questa storia del "giovane". Esistono giocatori forti e altri meno forti. Francesco Pio Esposito è un giocatore forte.

