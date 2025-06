Inter proposto il jolly Yilmaz | ecco i costi dell’operazione | ESCLUSIVO

L’Inter si prepara a svelare il suo piano di rafforzamento, con un occhio al mercato e uno alle sfide mondiali. Il protagonista? Yilmaz, l’esterno offensivo turco del Galatasaray, pronto a fare il salto in Europa. Ma quali ostacoli si frappongono tra lui e i nerazzurri? Scopriamo insieme i costi dell'operazione e le strategie che Marotta, Chivu e il club stanno mettendo in campo per regalare ai tifosi un’estate all’insegna delle novità e della speranza.

L’esterno offensivo turco del Galatasaray vuole approdare in Europa. Due gli scogli da superare per i nerazzurri di Marotta e Chivu L’ Inter viaggia su due binari paralleli. Da una parte Cristian Chivu e la sua squadra sono impegnati al Mondiale per Club negli Stati Uniti che li vedrà affrontare i brasiliani del Fluminense agli ottavi di finale. Dall’altra parte gli uomini mercato Marotta, Ausilio e Baccin sono al lavoro per rinforzare e ringiovanire ulteriormente la rosa dopo aver già messo a segno i colpi Sucic e Luis Henrique. Nelle ultime ore, in chiave nerazzurra, si è fatto anche il nome di Baris Alper Yilmaz. 🔗 Leggi su Calciomercato.it © Calciomercato.it - Inter, proposto il jolly Yilmaz: ecco i costi dell’operazione | ESCLUSIVO

In questa notizia si parla di: inter - proposto - jolly - yilmaz

Allenatore Inter, Pedullà spiega: «Priorità alla risposta di Inzaghi ma c’è anche chi ha proposto il nome di Farioli!» - La panchina dell'Inter è in fermento: il futuro di Inzaghi è appeso a un filo, mentre il nome di Farioli si fa strada tra le ipotesi.

Inter, proposto il jolly Yilmaz: ecco i costi dell’operazione | ESCLUSIVO.

Inter, proposto il jolly Yilmaz: ecco i costi dell’operazione | ESCLUSIVO - Offerto il talento Baris Alper Yilmaz, nazionale turco del Galatasaray ... Lo riporta calciomercato.it

L'ammazzaitaliane colpisce ancora: il Trabzonspor pesca il jolly e spezza il sogno europeo dell'Inter di Zanchetta - MSN - L'ammazzaitaliane colpisce ancora: il Trabzonspor pesca il jolly e spezza il sogno europeo dell'Inter di Zanchetta. Da msn.com