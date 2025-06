Inter nuovo rifinanziamento del debito

L'Inter ha appena concluso un’importante operazione di rifinanziamento del debito, con un collocamento privato di obbligazioni da 350 milioni a scadenza 2030 e tasso del 4,5%. Questa mossa strategica, annunciata il 26 giugno 2025, permette di rimborsare anticipatamente il bond da 415 milioni in scadenza nel 2027, offrendo all’Inter maggiore stabilità finanziaria e ossigeno per costruire un futuro ambizioso.

Inter, rifinanziamento del debito: più ossigeno per il futuro L'Inter ha completato il rifinanziamento del debito con un collocamento privato di obbligazioni da 350 milioni, scadenza 2030, a un tasso del 4,5%. L'operazione, annunciata il 26 giugno 2025, ha rimborsato anticipatamente il bond da 415 milioni in scadenza nel 2027,

Oaktree Inter, il fondo al lavoro per rifinanziare il debito: entra in scena Bank of America! L’obiettivo, le cifre e le ultime sulla cessione - Il mondo del calcio e degli investimenti si intreccia ancora di più: Oaktree Inter, il fondo di private equity, si mobilita per ristrutturare il debito della storica società nerazzurra, affidandosi a Bank of America.

L'Inter libera circa 13 milioni annui dal conto economico, è questo l'effetto principale del rifinanziamento del debito comunicato oggi dal club nerazzurro

UFFICIALE - Il rimborso del bond da 400 milioni di euro in scadenza nel 2027 è effettivo. Oggi è arrivata infatti anche la nota da parte dell'Inter. Come noto ormai da qualche giorno, Oaktree andrà verso un rifinanziamento del debito stesso a tassi d'interesse

L'Inter rifinanzia il debito e si ritrova 13 milioni in più all'anno; L’Inter rimborsa in anticipo il bond da 415 milioni del 2022: ora è ufficiale; L'Inter riceve un prestito di 350 milioni da grandi fondi. Oaktree dimezza gli interessi rispetto all'era Zhang.

L'Inter rifinanzia il debito e si ritrova 13 milioni in più all'anno - Importo e interessi più bassi rispetto al bond precedente: così si liberano risorse nel conto economico

L'Inter brinda: debito giù di 65 mln, crollano interessi. E in cassa 13 mln in più all'anno - L'Inter festeggia sul campo la vittoria contro il River Plate e festeggia anche fuori dal campo una situazione economica stabile