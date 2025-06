Inter le condizioni di Calhanoglu | il comunicato del club

L’assenza di Hakan Calhanoglu dall’attività sul campo alimenta le speculazioni sul suo futuro all’Inter. Il club ha diffuso un comunicato ufficiale aggiornando sulle sue condizioni, dopo gli esami recenti che hanno evidenziato un recupero non rapido. In questo scenario, si intensificano i dubbi sul suo possibile addio, lasciando i tifosi in attesa di ulteriori sviluppi. La prossima settimana sarà decisiva per chiarire il suo percorso di recupero e il suo ruolo nella squadra.

Continua l’assenza di Hakan Calhanoglu dai campi di gioco, e aumentano le voci su un suo plausibile addio all’Inter. Il turco si è sottoposto l’altro ieri ad esami specifici per valutare le sue condizioni, che non appaiono ottimali. Viste le sue condizioni e l’ impossibilità di recuperare in tempi accettabili, Calhanoglu L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it © Ilprimatonazionale.it - Inter, le condizioni di Calhanoglu: il comunicato del club

In questa notizia si parla di: inter - calhanoglu - condizioni - comunicato

Inter, contro la Lazio servirà la qualità di Calhanoglu - Inter-Lazio, una sfida cruciale che richiede il massimo dal centrocampo nerazzurro. Hakan Calhanoglu, recuperato dopo alcuni fastidi fisici, è pronto a tornare protagonista.

Ancora problemi per Calhanoglu Il centrocampista turco, out dal giorno della finale di Champions, si è fermato nuovamente per un problema al soleo. Il comunicato dell'Inter: "Hakan Calhanoglu si è sottoposto ieri a risonanza magnetica alla gamba de Vai su Facebook

Translate post ULTIM’ORA – #Inter, infortunio #Calhanoglu: l’esito degli esami e il comunicato Vai su X

Inter, infortunio Calhanoglu: il suo Mondiale per Club è già finito?; Le condizioni di Hakan Calhanoglu; ULTIM’ORA – Inter, infortunio Calhanoglu: l’esito degli esami e il comunicato.

UFFICIALE – Infortunio Calhanoglu, sottoposto agli esami: l’Inter comunica l’esito - Quest'oggi l'Inter ha sottoposto il centrocampista turco agli esami strumentali: ecco - Riporta inter-news.it

Inter, infortunio al polpaccio per Calhanoglu: le condizioni - Il centrocampista dell'Inter, finora mai impiegato in questo Mondiale per Club, ha accusato un risentimento al soleo della gamba destra. Secondo msn.com