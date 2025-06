Inter l’Al-Hilal passa il girone | Inzaghi Orgoglioso della squadra

L’Al-Hilal, guidata dall’ex allenatore dell’Inter Simone Inzaghi, ha raggiunto gli ottavi di finale della FIFA Club World Cup dopo una prestazione eccellente nella fase a gironi. Con una vittoria decisiva contro il Pachuca, i sauditi si sono qualificati secondi nel loro gruppo, superando avversari di alto livello come il RB Salisburgo e il Real Madrid. Un risultato che riempie di orgoglio il tecnico piacentino e la sua squadra, pronti a scrivere nuovi capitoli di successo.

