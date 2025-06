Inter Fluminense streaming live e diretta tv | dove vedere il match del Mondiale per Club

Se sei un appassionato di calcio e non vuoi perderti l'emozionante sfida tra Inter e Fluminense nel Mondiale per Club 2025, sei nel posto giusto! Scopri dove seguire in live streaming e in diretta TV questa partita imperdibile, in programma mercoledì notte a Seattle. Preparati a vivere ogni momento di questa sfida cruciale che potrebbe scrivere il destino delle due squadre nel torneo più prestigioso del calcio mondiale.

, in programma mercoledì notte a Seattle. Sta per arrivare il ritorno in campo dell’ Inter nel Mondiale per Club 2025: lunedì 30 giugno alle ore 21:00 al Bank of America Stadium di Charlotte i nerazzurri affronteranno il Fluminense per gli ottavi di finale della competizione. La partita potrebbe segnare il proseguo nella competizione della squadra di Cristian Chivu. DOVE VEDERE INTER FLUMINENSE – Inter Fluminense, ottavi di finale del Mondiale per Club, si disputerà lunedì 30 giugno alle 21:00. Il match sarà trasmesso in streaming gratuito su DAZN e in chiaro su Italia 1. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Inter Fluminense streaming live e diretta tv: dove vedere il match del Mondiale per Club

