Inter-Fluminense in diretta anche in chiaro | ecco su che canale

Se sei appassionato di calcio e vuoi seguire l’Inter nel suo cammino mondiale, non perdere l’appuntamento con la diretta! La sfida tra Inter e Fluminense, valida per gli ottavi di finale del Mondiale per Club, promette emozioni intense e grande spettacolo. E la buona notizia? Puoi guardarla anche in chiaro, su canali facilmente accessibili. Scopri su quale canale seguire questa emozionante partita e tifare i tuoi campioni!

Il cammino dell’Inter al Mondiale per Club entra nella fase cruciale. Dopo aver chiuso al primo posto il girone E, la squadra guidata da Cristian Chivu è pronta ad affrontare la prima sfida a eliminazione diretta del torneo. Inter-Fluminense: quando si gioca. L’ottavo di finale tra Inter e Fluminense si giocherà lunedì 30 giugno alle ore 15:00 locali, corrispondenti alle 21:00 in Italia. La sfida si disputerà al Bank of America Stadium di Charlotte, negli Stati Uniti. Dove vedere Inter-Fluminense in TV e streaming. L’incontro sarà visibile in chiaro su Italia 1, offrendo così a tutti i tifosi la possibilità di seguire il match in diretta televisiva senza alcun abbonamento. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it

