Inter Fluminense i dubbi di Chivu a due giorni dagli ottavi | le condizioni di Thuram e Frattesi

Mancano solo due giorni agli ottavi di finale del Mondiale per Club e l'Inter di Chivu si prepara a sfidare la Fluminense con un mix di speranze e incertezze. Tra dubbi sui recuperi di Thuram e Frattesi e le condizioni di altri giocatori chiave, il tecnico rumeno lavora per delineare la formazione migliore. La sfida di lunedì 30 alle 21 promette emozioni e grandi aspettative: i nerazzurri vogliono arrivare più lontano possibile nel torneo, puntando tutto sulla vittoria.

Inter Fluminense, tutti i dubbi di Chivu in vista degli ottavi di finale. Il tecnico rumeno spera nel rientro di due infortunati: i dettagli. Dopo la vittoria contro il River Plate e il conseguente passaggio agli ottavi di finale del Mondiale per Club, l’ Inter sta preparando la sfida contro la Fluminense. I nerazzurri affronteranno i brasiliani lunedì 30 alle 21 e vorranno sicuramente vincere per regalarsi uno scontro suggestivo contro una tra Manchester City e Al-Hilal dell’ex Simone Inzaghi. Alcuni dubbi per Chivu, che spera in due rientri. Stanno migliorando rapidamente le condizioni di Marcus Thuram, che lunedì potrebbe figurare in panchina. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Inter Fluminense, i dubbi di Chivu a due giorni dagli ottavi: le condizioni di Thuram e Frattesi

In questa notizia si parla di: ottavi - fluminense - dubbi - chivu

L’Inter batte il River Plate e vola agli ottavi del Mondiale per Club. Ora il Fluminense - L’Inter sorprende ancora, battendo il River Plate e conquistando un prezioso passaggio agli ottavi del Mondiale per Club 2025.

L'Inter si è qualificata per gli ottavi di finale del Mondiale per Club 2025 battendo 2-0 il River Plate e conquistando il primo posto del gruppo E. I ragazzi di Chivu ora sfideranno i brasiliani del Fluminense per provare a entrare tra le migliori otto del torneo e au Vai su Facebook

L’Inter vola agli ottavi del Mondiale per Club, ma quattro calciatori infortunati tornano in Italia; Inter-Fluminense: probabili formazioni e orario degli ottavi del Mondiale per Club; L’Inter non sbaglia, River sconfitto 2-0! Agli ottavi la Fluminense.

Chivu s’inventa una nuova parola: “Non iniziamo a parlare di chivuismo, ci manca solo questo” - L’Inter è volata agli ottavi di finale del Mondiale per Club, vincendo il proprio girone. Si legge su fanpage.it

Inter-Fluminense: probabili formazioni e orario degli ottavi del Mondiale per Club - La vittoria contro il River Plate ha regalato gli ottavi di finale del Mondiale per Club all'Inter di Cristian Chivu. Lo riporta tag24.it