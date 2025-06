Inter-Fluminense | dove vederla orario e probabili formazioni

Preparati a vivere un emozionante duello tra Inter e Fluminense al Bank of America Stadium di Charlotte, valido per gli ottavi di finale del Mondiale per Club. In questa guida, scoprirai l’orario esatto, le probabili formazioni e dove poter seguire la partita in tv o streaming, così da non perdere neanche un istante di questa sfida imperdibile. Rimani con noi per tutte le ultime novità e analisi!

L’Inter batte il River Plate e vola agli ottavi del Mondiale per Club. Ora il Fluminense - L’Inter sorprende ancora, battendo il River Plate e conquistando un prezioso passaggio agli ottavi del Mondiale per Club 2025.

