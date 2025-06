Inter e adesso? Fluminense agli ottavi poi City o Inzaghi | il tabellone del Mondiale

Il calcio internazionale si infiamma: Inter e Fluminense agli ottavi, pronti a sfidare i giganti del Mondiale. La vittoria contro il River porta il team di Chivu al primo posto, aprendo un percorso più agevole rispetto al Monterrey secondo. Ora, con uno sguardo agli ottavi, la sfida si sposta tra City e Inzaghi, promettendo emozioni e sorprese che terranno tutti col fiato sospeso fino all’ultimo minuto.

La vittoria contro il River regala alla squadra di Chivu il primo posto nel girone e un cammino decisamente più semplice rispetto al Monterrey secondo. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Inter, e adesso? Fluminense agli ottavi, poi City o... Inzaghi: il tabellone del Mondiale

