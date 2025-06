Inter Condò Basta prestiti per Pio Esposito

Pio Esposito si sta affermando come il volto promettente del calcio italiano, portando l’Inter ai vertici del Mondiale per Club 2025 con il suo talento divino. Il giovane attaccante classe 2005 ha già dimostrato di avere una stoffa speciale, segnando il gol decisivo contro il River Plate e conquistando l’attenzione di tifosi e addetti ai lavori. Ora, la domanda è: basta prestiti per farlo esplodere, o questa volta l’Inter ha trovato il suo vero gioiello?

