Inter Calhanoglu è già dimenticato | offerta da 35 milioni per il sostituto

Con il mercato in fermento, l'Inter si prepara a rivoluzionare la propria rosa, puntando su giovani promesse e rinnovamento. Dopo aver chiuso con l’epoca Inzaghi, i nerazzurri devono colmare le lacune lasciate dal passato e guardare al futuro, con un occhio di riguardo alla qualità e all’età media della squadra. Tra i nomi sul tavolo, spicca quello di un obiettivo ambizioso: ecco chi potrebbe prendere il posto di Calhanoglu e ridisegnare le sorti dell’Inter.

Il turco dovrebbe partire, anche in un’ottica di rinnovamento e ringiovanimento della rosa. Ecco chi è adesso l’obiettivo per la regia. Con la fine del ciclo di Simone Inzaghi all’Inter, i nerazzurri devono operare un netto restyling. Difficile migliorare qualitativamente la rosa dello scorso anno, al top praticamente in tutti i reparti, ma la societĂ ci proverĂ . Sicuramente uno degli obiettivi è però quello di abbassare l’etĂ media, una necessitĂ risaputa da tempo e che non scopriamo di certo oggi. Gli arrivi giĂ di Su?i?, così come la permanenza in squadra di Pio Esposito, sono anche proprio in questa ottica. 🔗 Leggi su Rompipallone.it