inter agli ottavi sfida con la fluminense

L’Inter di Cristian Chivu spicca il volo nel Mondiale per Club 2025, conquistando il primo posto nel girone E grazie a un convincente 2-0 contro il River Plate. Ora, i nerazzurri si preparano a una sfida entusiasmante con il temibile Fluminense negli ottavi di finale. La squadra milanese punta a continuare il suo cammino trionfale e scrivere una nuova pagina di gloria internazionale.

