Inter | affare a sorpresa il giocatore dice sì

I nerazzurri potrebbero chiudere una operazione sicuramente a sorpresa nel calciomercato estivo. Il calciatore si è offerto al club meneghino Prima il Mondiale per Club, poi il calciomercato. I piani dell’Inter sono molto chiari. I nerazzurri, che si apprestano a definire l’affare Bonny, entreranno nel vivo delle trattative solamente al ritorno dagli Stati Uniti. Le prestazioni di Pio Esposito contro Urawa Reds e River Plate sono state importanti tanto che le quotazioni di Hojlund sono completamente crollate. Per questo motivo non sono escluse altre sorprese ne giro di qualche settimana. (Lapresse) – calciomercato. 🔗 Leggi su Calciomercato.it