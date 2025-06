Insulti impeachment e bombe | il duello social tra Trump e Ocasio-Cortez infiamma la politica Usa

accuse e alle provocazioni di Trump, scatenando un duello social che infiamma la scena politica americana. Un confronto acceso, tra insulti e battute pungenti, che mette sotto i riflettori tensioni e divisioni nel cuore della nazione. Un vero e proprio scontro tra due protagonisti che non risparmiano colpi, dimostrando come il mondo digitale possa diventare arena di battaglie politiche incandescenti.

“Signor presidente, non si arrabbi con me, sono solo una ragazza sciocca. se la dovrebbe prendere con quelli che le hanno consigliato di bombardare l’Iran e tradire il popolo americano e la nostra costituzione. e trascinarci in guerra”. Con queste parole la parlamentare Alexandria Ocasio-Cortez si è rivolta al presidente Donald Trump in un messaggio postato su X (giĂ Twitter). Ocasio-Cortez stava reagendo con tono parzialmente ironico agli attacchi subiti dal 47esimo presidente. Trump l’aveva attaccata ferocemente accusandola di essere “stupida. la piĂą cretina parlamentare.” per avere invocato l’impeachment dell’inquilino alla Casa Bianca. 🔗 Leggi su Ilfogliettone.it © Ilfogliettone.it - Insulti, impeachment e bombe: il duello social tra Trump e Ocasio-Cortez infiamma la politica Usa

In questa notizia si parla di: ocasio - trump - cortez - insulti

Gli scontri verbali tra Ocasio-Cortez e Trump - Gli scontri verbali tra Alexandria Ocasio-Cortez e Donald Trump hanno acceso il dibattito politico statunitense, mettendo in luce tensioni e divergenze profonde.

