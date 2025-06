Insieme contro il caldo e la solitudine | al quartiere Fiorenzuola cinque serate dedicate agli anziani

dell’estate in un’occasione di socialità e allegria, il quartiere Fiorenzuola ha deciso di organizzare cinque serate speciali dedicate agli anziani. In un clima di convivialità, tra musica, incontri e divertimento, si vuole creare un vero e proprio insieme contro il caldo e la solitudine, perché nessuno dovrebbe affrontare l’estate da solo. La magia di queste serate trasformerà il cuore del quartiere, rendendo l’estate un momento di condivisione e calore umano.

L'estate può mettere realmente alla prova: tra il caldo che non dà tregua e i quartieri che si svuotano per le vacanze, il rischio, soprattutto per le persone più anziane, è quello di sentirsi soli. Ma quest'anno c'è una novità pronta a cambiare il ritmo delle serate. Per trasformare il cuore.

