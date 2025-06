Insegnante e Rsu denuncia l’assenza dei contatori dell’acqua negli edifici pubblici La Uil Calabria lo sospende

L’episodio scuote il mondo sindacale calabrese: l’insegnante e rappresentante RSU Simone Veronese, noto per aver denunciato la mancanza di contatori dell’acqua negli edifici pubblici di Reggio Calabria, è stato sospeso dalla Uil Calabria. La motivazione? Una “chiara connotazione politica o partitica”. Una decisione che solleva molte domande sulla libertà di denuncia e trasparenza nel settore pubblico, evidenziando un nervo scoperto che potrebbe cambiare il panorama sindacale locale.

“Una chiara connotazione politica o partitica”. Questa la singolare motivazione che ha portato alla sospensione di Simone Veronese dagli incarichi dirigenziali della Uil. Veronese, insegnante di Reggio Calabria, nei giorni scorsi aveva denunciato pubblicamente l’assenza dei contatori dell’acqua in molti immobili di proprietà del Comune: dagli uffici pubblici a tutte le scuole passando per lo stadio “Granillo” e la sede della polizia locale. Una denuncia che il professore, da cittadino e non da sindacalista, ha formalizzato anche alla Procura della Repubblica e alla guardia di Finanza ai quali ha ipotizzato pure una serie di presunti reati: dal furto d’acqua alla truffa passando per la violazione dell’articolo 2621 del codice civile relativo alle “false comunicazioni sociali”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Insegnante e Rsu denuncia l’assenza dei contatori dell’acqua negli edifici pubblici. La Uil Calabria lo sospende

