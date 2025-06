Insalata e batteri bisogna indagare la produzione per ridurre al minimo il rischio di infezioni negli esseri umani | il ruolo del lavaggio e della conservazione

L’insalata, simbolo di freschezza e benessere, può nascondere insidie batteriche che minacciano la nostra salute. Recenti studi inglesi hanno evidenziato come la produzione, il lavaggio e la conservazione siano fasi cruciali per ridurre al minimo il rischio di infezioni. È fondamentale adottare pratiche più sicure per garantire che questa delizia cruda rimanga un alleato e non un pericolo. La sicurezza alimentare parte dalla consapevolezza e dalla corretta gestione del prodotto.

L'insalata può essere dannosa. È quanto è stato affermato un gruppo di esperti inglesi dopo aver condotto alcuni studi su uno degli ortaggi più comuni e maggiormente sul mercato al mondo. Il prodotto, consumato crudo, può essere la causa dell' immissione di batteri – potenzialmente letali – nell'essere umano. Nel corso degli ultimi anni, infatti, in Inghilterra sono stati condotti vari studi sull'insalata con risultati interessanti e al tempo stesso preoccupanti per l'uomo. Analizzando un campione di oltre 3300 piantine di insalata tra ottobre 2021 e settembre 2022, gli studiosi hanno affermato che oltre il 4% delle foglie conterebbe Toxoplasma gondii, un batterio, che può essere contratto tramite cibo e acqua entrati a contatto con feci animali, che può causare sintomi simil-influenzali e dolori muscolari.

