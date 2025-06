Inquinamento da Pfas le reazioni alla storica sentenza Miteni e le ricostruzioni sommarie e autoassolutorie della politica

La sentenza della Corte d’Assise di Vicenza, che condanna i vertici della Miteni per disastro ambientale doloso e avvelenamento delle acque, rappresenta un traguardo storico nella lotta contro l’inquinamento da Pfas. È un momento di giustizia condivisa, un chiaro segnale che cittadini, mamme e ambientalisti non si arrendono di fronte alle ingiustizie. Tuttavia, le reazioni della politica restano spesso ricche di ricostruzioni sommarie e autoassoluzioni, facendo emergere quanto siano ancora lunghe le strade verso un vero cambiamento.

La sentenza della Corte d’Assise di Vicenza che riconosce il reato di disastro ambientale doloso e avvelenamento delle acque e prescrive condanne tra gli 11 e i 17 anni ai vertici della Miteni è prima di tutto una vittoria dei cittadini e, in particolare, delle Mamme no Pfas e dagli ambientalisti, che si sono costituiti parti civili e hanno riempito l’aula. Si sono commossi e hanno accolto il verdetto con un lungo applauso liberatorio. Il presidente del Veneto, Luca Zaia, dice che fu proprio la Regione, su suo mandato “nel 2013, a segnalare per prima alla magistratura gli effetti gravissimi e irreversibili dell’inquinamento da Pfas”, ma la contaminazione fu accertata dopo che, a maggio 2011, per la prima volta i ricercatori Cnr-Irsa Stefano Polesello e Sara Valsecchi entrarono in Miteni, raccogliendo campioni di acque di scarico. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Inquinamento da Pfas, le reazioni alla storica sentenza Miteni e le ricostruzioni sommarie (e autoassolutorie) della politica

