InPost Italia arriva in Calabria con 16 locker | tra le città c' è anche Campo Calabro

InPost Italia amplia i suoi servizi in Calabria, portando 16 locker tra le città, incluso Campo Calabro. Con punti vendita Despar, Eurospar, Interspar e Cash & Carry Altasfera distribuiti sul territorio, ora i cittadini calabresi possono spedire e ricevere pacchi in modo semplice e veloce, 24/7. Questa novità trasforma l’esperienza di acquisto online, rendendola ancora più comoda e accessibile per tutti.

Sono 16 i punti vendita al dettaglio a insegna a marchio Despar, Eurospar e Interspar e i Cash & Carry Altasfera presenti in tutta la Calabria in cui sono stati installati i locker InPost e che consentiranno a tutti i cittadini di spedire pacchi o ricevere acquisti online in qualsiasi momento, in. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it

In questa notizia si parla di: inpost - calabria - locker - italia

