Innamorarsi delle proprie idee spesso non porta a fare la scelta in linea con i tempi

In un mondo in continua evoluzione, innamorarsi delle proprie idee può essere un ostacolo alla crescita e all’innovazione. La frase del passato ci avvertiva: “Non ci si deve innamorare delle proprie idee: è pericoloso”. Oggi, questa saggezza ci invita a rimanere aperti al cambiamento, a mettere in discussione le nostre convinzioni e ad adattarci ai tempi. Perché solo così possiamo affrontare le sfide con spirito critico e lungimirante.

Sul finire del secolo scorso divenne d’uso corrente una breve frase con più più di uma ivalenza che suonava, all’ incirca cosi:”non ci si deve innamorare delle proprie idee: è pericoloso”. Essa sottendeva che quanti non si fossero resi disponibili a disattendere quel principio, avrebbero agevolato il verificarsi di effetti per lo più negativi. Di questi tempi, senza premettere a ciò che si vuol commentare il breve messaggio appena messo sotto osservazione, è tornato in evidenza quel modo di fare, peraltro esistente – seppur sotto mentite spoglie – da quel dì. Un’altra peculiarità dell’ uso pressoché a ruota libera, è la sua transnazionalità e la idoneità di poter fare da rafforzativo di quanto si crede, quindi no limits. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

In questa notizia si parla di: proprie - idee - tempi - innamorarsi

Benessere in classe, il 30% degli studenti non si sente a proprio agio con i compagni e oltre il 40% ritiene che le proprie idee non vengano rispettate. Il progetto Buontalenti-Meyer svela luci e ombre della vita scolastica - Il progetto "Benessere in classe", promosso dall'Istituto ‘Buontalenti’ di Firenze, mette in luce le sfide sociali e emotive degli studenti.

50 canzoni d'amore italiane da dedicare alla dolce metà; C’è un libro per ogni momento: Professor X li consiglia sui social; Inter-Milan, Cassano: Conceicao ha insultato i suoi, Inzaghi mangerà tanta m.... Duro botta e risposta con Leao.

Don Lorenzo Milani: card. Zuppi, "per cambiare le cose non serve innamorarsi delle proprie idee ma bisogna mettersi nelle scarpe dei ragazzi" | AgenSIR - Zuppi: “Ecco la lezione di don Milani, per tutti, credenti e non, prete e cittadino italiano: per cambiare le cose non serve innamorarsi delle proprie idee, ma bisogna mettersi nelle scarpe dei ... Come scrive agensir.it

#Corrierelive, Albamonte: «Il rischio dei pm è di innamorarsi delle proprie idee» - Alessandra Arachi /CorriereTV ... Riporta video.corriere.it