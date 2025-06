Ingresso gratis alla Reggia di Caserta con Domenica al museo

Se sei alla ricerca di un modo per trascorrere una domenica all'insegna della cultura e della scoperta, non perdere l’occasione! Domenica 6 luglio, la Reggia di Caserta apre gratuitamente le sue porte grazie all’iniziativa del Ministero della Cultura “Domenica al Museo”. Potrai ammirare gli splendidi Appartamenti reali e il maestoso Parco reale, vivendo un’esperienza unica tra storia e bellezza. Preparati a immergerti in un mondo di fascino e arte!

Domenica 6 luglio la Reggia di Caserta aderisce all’iniziativa del Ministero della Cultura che prevede l’accesso con biglietto gratuito nei musei e nei parchi archeologici statali la prima domenica di ogni mese. Aperti gli Appartamenti reali e il Parco reale. Chiusi le Sale Vanvitelli e la. 🔗 Leggi su Casertanews.it

