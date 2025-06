Inghilterra U21 contro Germania U21 | formazione statistiche e anteprima

Il grande atteso si avvicina: Inghilterra U21 contro Germania U21, una sfida tra giganti del calcio giovanile. Con l’obiettivo di diventare la prima nazionale a mantenere il titolo europeo per 12 anni, l’Inghilterra affronterà i tedeschi in una finale che promette emozioni e spettacolo. Analisi delle formazioni, statistiche e anteprime per scoprire chi avrà la meglio in questa storica battaglia suonata dal destino. Segui con noi questa epica sfida!

2025-06-27 13:02:00 Il web non parla d’altro: Anteprima della partita per l’Inghilterra U21 V Germania U21. L’Inghilterra cercherĂ di diventare la prima squadra a conservare il campionato europeo U21 per 12 anni quando affronteranno la Germania nella finale di sabato. La squadra di Lee Carsley è a un passo dal difendere con successo il titolo che hanno conquistato nel 2023, avendo prenotato il loro posto nel fiorente con una vittoria per 2-1 sui Paesi Bassi. Il tutore di Harvey Elliott si è rivelato decisivo in quello ultimo quattro scontri, l’attaccante del Liverpool ha preso il suo conteggio per il torneo a quattro gol. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

