Inghilterra-Germania U21 | dove vederla orario e probabili formazioni

Un’emozionante sfida internazionale si svolgerà al National Football Stadium di Bratislava: Inghilterra U21 contro Germania U21, nella finalissima degli Europei di categoria. Scopri orario, dove vedere il match in diretta e le probabili formazioni che scenderanno in campo, per vivere un’appassionante battaglia tra giovani talenti europei. Restate con noi per tutte le ultime novità su un evento imperdibile nel panorama calcistico giovanile.

Al National Football Stadium andrà in scena la sfida tra Inghilterra-Germania U21: le ultimissime di formazione con orario e dove vedere il match Al National Football Stadium di Bratislava, Inghilterra-Germania U21 si affrontano nella finale degli Europei di categoria. Le probabili formazioni INGHILTERRA UNDER 21 (4-3-3): Beadle; Hinshelwood, Quansah, Cresswell, Livramento; Scott, Anderson, Hutchinson; Elliott, Stansfield, McAtee. Ct. Carsley. GERMANIA UNDER . 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Inghilterra-Germania U21: dove vederla, orario e probabili formazioni

