Infortunio Savona ufficiale | lesione di alto grado alla caviglia sinistra! Il comunicato della Juventus sulle condizioni del difensore

La Juventus aggiorna i tifosi sulle condizioni di Nicolò Savona, recentemente vittima di un infortunio di alto grado alla caviglia sinistra durante la sfida contro il Manchester City. Le notizie non sono incoraggianti, ma la società assicura massima attenzione e cura per il difensore. Restate con noi per gli sviluppi ufficiali e le novità sul recupero di Savona, fondamentale per il futuro della rosa bianconera.

Infortunio Savona, lesione di alto grado! Il comunicato della Juventus sulle condizioni del difensore dopo il problema accusato contro il Manchester City. Dopo l’infortunio rimediato contro il Manchester City, la Juventus ha reso note le condizioni di Nicolò Savona. Di seguito il comunicato del club. COMUNICATO – « Nicolò Savona, a seguito del trauma alla caviglia sinistra riportato durante la gara disputata ieri contro il Manchester City, è stato sottoposto oggi ad accertamenti diagnostici che hanno evidenziato una lesione capsulo-legamentosa di alto grado. Ha già iniziato il percorso riabilitativo e tra un mese verrà rivalutato con nuovi accertamenti». 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Infortunio Savona, ufficiale: lesione di alto grado alla caviglia sinistra! Il comunicato della Juventus sulle condizioni del difensore

