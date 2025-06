Infortunio Savona | Mondiale per Club finito ma non solo Ecco i tempi di recupero per il difensore della Juventus

L’infortunio di Savona scuote i tifosi della Juventus: il difensore, vittima di una lesione capsulo-legamentosa di alto grado, vede il suo Mondiale finire anzitempo. Ma non è tutto: il recupero richiede pazienza e precisione. Ecco cosa aspettarsi nei prossimi mesi, con aggiornamenti sui tempi di recupero e le strategie per tornare in campo al più presto. La sfida ora è tutta nella sua forza e determinazione.

Infortunio Savona, i tempi di recupero per il difensore bianconero: non solo il Mondiale finito per il terzino. Mondiale finito per Savona. Come comunicato dalla Juventus, il difensore bianconero ha riportato una lesione capsulo-legamentosa di alto grado. Ha già iniziato il percorso riabilitativo e tra un mese verrà rivalutato con nuovi accertamenti. Stando a quanto riportato da Giovanni Albanese su X, i tempi di recupero per Savona sono di 6-8 settimane. Il terzino salterà anche l'inizio della preparazione estiva con l'obiettivo di farsi trovare pronto per la nuova Serie A.