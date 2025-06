Infortunio Alaba il difensore salta Real Madrid Juve! C’è il comunicato ufficiale dei Blancos sulle condizioni dell’ex Bayern Ultime

Il Real Madrid annuncia con dispiacere che David Alaba si infortuna, saltando così l’ottavo di finale del Mondiale per Club contro la Juventus. Un colpo duro per i Blancos, che dovranno fare a meno di uno dei loro pilastri difensivi. La squadra spagnola affronterà questa sfida senza il suo ex Bayern, mettendo ancora più in luce l’importanza di un calciatore fondamentale. Rimanete con noi per gli aggiornamenti sulle sue condizioni e su come si evolverà questa delicata situazione.

Infortunio Alaba, salta Real Madrid Juve! Ufficiale il forfait del difensore ex Bayern: la nota del club sulle sue condizioni. Il Real Madrid di Xabi Alonso perde David Alaba per l’ottavo di finale del Mondiale per Club contro la Juventus. Ecco l’annuncio dei Blancos sul forfait del difensore. COMUNICATO – «A seguito degli esami medici effettuati sul nostro giocatore David Alaba dallo Staff Medico del Real Madrid, gli è stata diagnosticata una lesione muscolare al muscolo soleo della gamba sinistra. L’esito è in attesa di ulteriori informazioni». .com. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Infortunio Alaba, il difensore salta Real Madrid Juve! C’è il comunicato ufficiale dei Blancos sulle condizioni dell’ex Bayern. Ultime

In questa notizia si parla di: alaba - realmadrid - difensore - salta

David Alaba salta la sfida con la Juventus: nuovo infortunio, Mondiale per Club finito per il difensore del Real Madrid Vai su X

Xabi Alonso, idee chiare sul futuro di David Alaba: le foto; Man. City - R. Madrid (4-0) Champions League 2022; Brutto infortunio per Alaba, rottura del crociato anteriore: stagione finita per il difensore del Real Madrid.

Real Madrid, nuovo infortunio per David Alaba. Il difensore tarda il rientro in campo per un nuovo sport - Il difensore tarda il rientro in campo La situazione di David Alaba continua a essere preoccupante. Riporta calcionews24.com

Real Madrid, brutte notizie per Xabi Alonso: nuovo infortunio per Alaba e niente sfida con la Juventus - David Alaba non sarà a disposizione per l`ultima parte del Mondiale per Club, compresa la sfida con la Juventus valevole per gli ottavi di finale della competizione. Secondo calciomercato.com