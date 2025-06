Info point oncologico presentato il progetto del Consorzio Br 4 a sostegno dei pazienti

Questa mattina, nel salone di [luogo], è stato presentato il progetto pilota "Info point oncologico", un'iniziativa innovativa nata per offrire supporto concreto e informazioni tempestive ai pazienti oncologici della nostra comunità. Promuovendo interventi potenziati e collaborativi, il Consorzio Ats Br 4 si impegna a rafforzare il percorso di cura e assistenza, creando un punto di riferimento affidabile e accessibile per chi affronta questa difficile sfida.

Promuovere interventi innovativi e potenziati in favore della comunità oncologica locale: è l'obiettivo del progetto pilota "Info point oncologico", promosso dal Consorzio Ats Br 4 in collaborazione con gli enti del terzo settore e presentato questa mattina (venerdì 27 giugno 2025) nel salone di.

