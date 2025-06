INFESTIS | il nuovo singolo e video di Igorrr anticipa l’album Amen in uscita il 19 settembre su Metal Blade Records

Preparati a lasciarti travolgere dall’energia innovativa di Igorrr. Con il suo nuovo singolo “INFESTIS” e il videoclip coinvolgente, il visionario artista francese anticipa l’attesissimo album “AMEN”, in uscita il 19 settembre 2025 su Metal Blade Records. Un viaggio tra black metal, strumenti tibetani e sperimentazioni sonore che promette di ridefinire i confini della musica moderna. Non resta che scoprire cosa ci riserva questo intrigante lavoro…

Il visionario musicista e produttore francese Igorrr, al secolo Gautier Serre, torna a sconvolgere la scena con il singolo "INFESTIS", nuovo estratto dall'attesissimo quinto album in studio "AMEN", disponibile dal 19 settembre 2025 su Metal Blade Records. Il brano è accompagnato da un videoclip ufficiale già online e preannuncia le atmosfere oscure e sperimentali del nuovo lavoro. Igorrr: "Amen" tra black metal, strumenti tibetani e collaborazioni iconiche. Con una carriera ventennale alle spalle, Igorrr continua a ridefinire i confini della musica estrema fondendo metal, elettronica, barocco, breakcore e suoni etnici in un linguaggio unico e radicale.

