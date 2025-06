Infarto arriva la super Tac per il cuore che vede le placche ultra-sottili

L'innovativa Super TAC per il cuore rivoluziona la diagnosi precoce, consentendo di individuare placche sottili come un capello con una precisione mai vista prima. Questo test di imaging all'avanguardia permette di valutare simultaneamente arterie coronariche e muscolo cardiaco, riducendo di oltre il 50% la necessità di procedure invasive. Una svolta che promette di salvare più vite e migliorare la gestione delle malattie cardiache, offrendo speranza e sicurezza ai pazienti.

Un unico test di imaging per la valutazione simultanea delle arterie coronariche e del muscolo cardiaco, in grado di aumentare la risoluzione dell'immagine fino ad arrivare a vedere placche sottili come un capello, riducendo così di oltre il 50 per cento il ricorso a un'indagine invasiva come la.

