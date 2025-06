Infantino non ti atteggiare | il Mondiale per Club non l’hai inventato tu Nel 1951 lo vinse il Palmeiras

Infantino, non ti atteggiare: il Mondiale per Club non l’hai inventato tu. Nel 1951 l’ha vinto il Palmeiras, dimostrando che questa competizione ha radici profonde nel calcio globale. Quando i giornali tedeschi parlano di te, evidenziano le ombre e le controversie, ma la storia è chiara: il calcio si costruisce sulla tradizione e sui fatti, non sulle interpretazioni personali. E la storia del Palmeiras ne è un esempio vivido.

Se dici “Infantino” i giornali tedeschi si illuminano d’immenso. Hanno una – sanissima – passione per le ombre del presidente della Fifa. Oggi la Süddeutsche Zeitung gli rinfaccia la storia del calcio: no, non l’ha inventato lui il Mondiale per Club. Esisteva già. E nel 1951 la prima edizione l’ha vinta il Palmeiras. In finale con la Juventus (ebbene sì, hanno perso un’altra finale). Ci sono i documenti che attestano l’ufficialità dell’evento, peraltro vidimati in passato proprio dalla Fifa per ben due volte. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Infantino, non ti atteggiare: il Mondiale per Club non l’hai inventato tu. Nel 1951 lo vinse il Palmeiras

In questa notizia si parla di: infantino - mondiale - club - inventato

Mondiale per Club, Infantino annuncia: «È storia, sarà un enorme successo. Non ci saranno né entrate né costi per la FIFA» - Gianni Infantino, presidente della FIFA, ha annunciato che il prossimo Mondiale per Club entrerà nella storia.

38 anni festeggiati portando una squadra dell'MLS agli Ottavi del Mondiale per Club. Sempre iconico. Vai su Facebook

Infantino, non ti atteggiare: il Mondiale per Club non l'hai inventato tu. Nel 1951 lo vinse il Palmeiras; Infantino si auto-elogia: «Era ora che venisse inventato il Mondiale per club, lo stanno amando tutti; MONDIALE PER CLUB: OGGETTO MISTERIOSO.

Infantino, non ti atteggiare: il Mondiale per Club non l’hai inventato tu. Nel 1951 lo vinse il Palmeiras - Non è stato Infantino a inventare il Mondiale per club. Da ilnapolista.it

Infantino si auto-elogia: «Era ora che venisse inventato il Mondiale per club, lo stanno amando tutti» - Il presidente della Fifa Gianni Infantino, ospite al Fanatics Fest di Manhattan, ha spazzato via un po' di critiche sul Mondiale per club. ilnapolista.it scrive