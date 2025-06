India | il lavoro invisibile delle braccianti della canna da zucchero

In Maharashtra, le piantagioni di canna da zucchero nascondono un dramma silenzioso: migliaia di braccianti, spesso donne provenienti da aree rurali povere, vivono in condizioni di sfruttamento che richiamano forme moderne di schiavitù. Un’inchiesta del New York Times ha portato alla luce pratiche scioccanti come isterectomie forzate per mantenere la produttività. È il momento di far luce su questa ingiustizia e agire per cambiare il loro destino.

Nelle piantagioni di canna da zucchero del Maharashtra, in India occidentale, migliaia di lavoratori stagionali – spesso provenienti da aree rurali povere e costretti a migrare internamente ogni anno per sopravvivere – vivono in condizioni di sfruttamento sistemico che ricordano da vicino forme moderne di schiavitù. Un'inchiesta del New York Times ha rivelato pratiche scioccanti: isterectomie forzate per «evitare interruzioni» durante il raccolto, matrimoni precoci legati al lavoro agricolo, giornate estenuanti sotto temperature estreme, salari trattenuti per ripagare debiti con tassi da usura.

