Indagini in corso sul pugno in sala operatoria a Tor Vergata | cosa rischia il professore Sica

Un episodio che scuote il mondo medico di Roma: il pugno in sala operatoria al Policlinico di Tor Vergata ha acceso le luci sulle responsabilità e le conseguenze per il professore Giuseppe Sica. Le indagini sono in pieno svolgimento mentre l'istituto valuta le azioni da intraprendere, tra sospensioni e possibili licenziamenti. Ma quali sono i rischi concreti per il chirurgo coinvolto? Scopriamolo insieme.

Le indagini sono in corso e il policlinico di Roma Tor Vergata, dove lavorano i due chirurghi, sta valutando il da farsi. Una sospensione per il professore Giuseppe Sica, oppure addirittura il licenziamento?. 🔗 Leggi su Fanpage.it

"Hai capito come funziona questo c... di intervento? Imbecille. Se tu non mi parli come c... lo capisco? E così difficile per te capire una cosa genere? Devi parlare. Imbecille. Vergognati". È quello che si sente in un audio registrato nel corso di un intervento in sal Vai su Facebook

