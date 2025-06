Incredibile Juve Tudor già via | ritorno da paura e 160 milioni per due acquisti

L'ultima sfida contro il City ha messo in luce le criticità della Juventus, evidenziando lacune difensive e un livello ancora da perfezionare. La recente eliminazione, unita alle vittorie milionarie di mercato, segna un punto di svolta: Tudor rischia di essere esonerato? La risposta si intreccia tra strategia e ambizioni future, ma una cosa è certa: il futuro bianconero necessita di un cambio di rotta deciso.

La sconfitta col City ha evidenziato le tante lacune dei bianconeri, che però sono strutturali, un problema di livello: Momblano ha la ricetta La Juve crolla col City ed evidenzia tutte le lacune soprattutto a livello difensivo della squadra di Tudor. Davanti c’era una squadra fortissima, la sconfitta era preventivabile ma prendere cinque gol fa comunque accendere parecchi allarmi considerando anche come sono arrivati. Igor Tudor via dalla Juve? La clamorosa rivelazione (Foto LaPresse) – Calciomercato.it “La società lo deve metterselo in testa, è come difendi ma anche con chi. Tudor e la società devono riflettere, si mettano in gioco tutti. 🔗 Leggi su Calciomercato.it © Calciomercato.it - Incredibile Juve, Tudor già via: ritorno da paura e 160 milioni per due acquisti

In questa notizia si parla di: juve - tudor - incredibile - ritorno

Conferenza stampa Tudor pre Juve Udinese: quando parla il tecnico bianconero per presentare il match dell’Allianz Stadium - Igor Tudor presenta la sfida tra Juventus e Udinese nella conferenza stampa pre-match. Domenica sera, i bianconeri tornano in campo all'Allianz Stadium dopo il pareggio contro la Lazio, cercando di consolidare la loro posizione nella corsa per la Champions League.

Tudor, dopo il 5-2 incassato dalla Juventus, si inchina al Manchester City: "Stiamo parlando della miglior squadra al mondo degli ultimi 10 anni insieme al Real Madrid e con l'allenatore migliore al mondo. Spendono tanto e quando vogliono" Che ne pensat Vai su Facebook

Translate post"#DelPiero dopo le partite mi scrive spingendomi a fare sempre meglio, dicendo che è felice per me. È una persona incredibile! #Tudor ha portato grande energia e aiutato tutta la squadra. Non mi piace parlare del passato, ma è vero che mi con Vai su X

Incredibile Juve, Tudor già via: ritorno da paura e 160 milioni per due acquisti; Tudor e la sua nuova Juve: da Leoni a David, la squadra nella testa di Igor; La Juve da Motta a Tudor: cosa faranno ora i giocatori?.

Incredibile Juve, Tudor già via: ritorno da paura e 160 milioni per due acquisti - La sconfitta col City ha evidenziato le tante lacune della Juve, ma è una questione di livello: Momblano ha la ricetta e si chiama Zidane. Lo riporta calciomercato.it

Pagina 5 | "Numeri Juve impietosi", "Vlahovic con troppo ego: ha rimproverato Yildiz. Non si fa così" - Il commento sulla prestazione dei bianconeri di Tudor da parte di Tacchinardi, Ravanelli e Ferrara ... Come scrive tuttosport.com