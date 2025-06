Incontro a Milano c’è l’ok del calciatore | il Napoli si avvicina al nuovo colpo!

Milano si prepara ad assistere a un nuovo intrigante capitolo del mercato azzurro: il Napoli, attivissimo e deciso, accelera per rafforzare la sua difesa con un colpo di alta classe proveniente dalla Serie A. Dopo le acquisizioni di Marianucci e la stella De Bruyne, i partenopei sono pronti a scrivere un'altra pagina importante, confermando la loro ambizione di dominare anche fuori dal campo. Il futuro azzurro si fa sempre piĂą interessante...

Il Napoli è attivissimo sul mercato lato entrate: l'obiettivo per la difesa proveniente dalla Serie A è sempre piĂą vicino grazie al lavoro di Manna Il Napoli ha accelerato il passo in questa sessione estiva di calciomercato. Il club azzurro è pronto a scendere in campo anche fuori dal rettangolo di gioco per mettere a segno altri colpi importanti, dopo l'arrivo del giovane Luca Marianucci e del fuoriclasse Kevin De Bruyne, il vero uomo simbolo di queta campagna acquisti sin qui. Mister Antonio Conte, alla guida tecnica, chiede soliditĂ e profonditĂ : riconfermarsi al vertice non è mai facile. Per farlo servirĂ un gruppo forte e competitivo su tutti i fronti.