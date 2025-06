incontri per la capitale della cultura

Inizia un emozionante percorso per trasformare Forlì e Cesena nella capitale della cultura, coinvolgendo direttamente cittadini e comunità. Dopo la nomina di Francesca Bertoglio come coordinatrice e la guida del comitato scientifico presieduto da Gianfranco Brunelli, si apre una fase di grande partecipazione. La cultura, infatti, si plasma ogni giorno attraverso le relazioni e la memoria collettiva, e ora è il momento di scrivere insieme questo nuovo capitolo.

Dopo la definizione del comitato scientifico, presieduto da Gianfranco Brunelli, e la nomina di Francesca Bertoglio come coordinatrice della candidatura, prende il via una fase cruciale: il coinvolgimento diretto della cittadinanza su Forlì e Cesena capitale della cultura. "La cultura - commentano i sindaci di Forlì e Cesena, Gian Luca Zattini ed Enzo Lattuca - è un elemento vivo, che si costruisce ogni giorno attraverso le relazioni, la memoria e la capacità di innovare. Con questa candidatura vogliamo che le persone si sentano parte attiva di un cambiamento possibile. I giovani, in particolare, saranno interlocutori principali di questa sperimentazione collettiva. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it