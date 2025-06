Incontra per caso il cognato in metro a Roma e lo accoltella per un debito di 50 euro | non lo vedeva da 4 anni

Un incontro casuale in metropolitana si trasforma in tragedia: un uomo di 42 anni, dopo quattro anni, affronta il cognato per un debito di soli 50 euro e lo accoltella. Un gesto estremo che scuote le strade di Roma e ci invita a riflettere sulla fragilità delle emozioni e delle relazioni umane. Cosa può spingere qualcuno a perdere il controllo così drasticamente?

Un uomo di 42 anni ha accoltellato il cognato nella metro di Roma per un debito di 50 euro di 4 anni fa.

